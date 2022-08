La disinformazione del Cremlino sulle sanzioni smentita punto per punto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è vero che l’economia russa non risente delle. Non è vero nemmeno che riesce a trovare nuovi partner commerciali. E non è vero che la popolazione, nella sua vita di tutti i giorni, non sia stata colpita. Da quando la comunità internazionale ha imposto nuovealla Russia in risposta alla sua invasione dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio, ilha diffuso false informazioni sulla loro efficacia e ne ha negato o minimizzato gli effetti. Come spiega questo documento del Dipartimento di Stato americano, i fatti – comprovati da numerosi studi, come questo di Yale – dicono il contrario, smentendo una a una le bugie russe. Secondo Mosca, l’economia russa è abbastanza forte da resistere all’effetto delle. Anzi, a esserne più colpito è l’Occidente stesso. In realtà le ...