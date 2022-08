La danza per ciechi si “ascolta” in biblioteca. Anche in versione “Pornodrama” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una rassegna dedicata all’ascolto, all’inclusione e alle pari opportunità. A Firenze prende il via l’ottava edizione di “Poesia nella città – ascoltare Sguardi” a cura di Versiliadanza, dal 24 agosto al 3 settembre. L’iniziativa, nel 2022, è dedicata al tema di un ascolto più sensibile, capace di evocare inedite visioni, suggerire e scandagliare luoghi e vie di fuga per l’immaginazione. Un ascolto dove la poesia, oltre alla visione, vuol condurre in un viaggio e in una comprensione e consapevolezza di altri spazi e realtà. In programma tre nuove produzioni, in un itinerario interdisciplinare di poesia, musica e danza dedicato al tema delle abilità differenti, dell’inclusione e delle pari opportunità. “Riflesso Schubert” , “Pornodrama 2 – Concerto per corpi in ascolto” e “Alexis 2.0” compongono un’indagine innovativa, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una rassegna dedicata all’ascolto, all’inclusione e alle pari opportunità. A Firenze prende il via l’ottava edizione di “Poesia nella città –re Sguardi” a cura di Versilia, dal 24 agosto al 3 settembre. L’iniziativa, nel 2022, è dedicata al tema di un ascolto più sensibile, capace di evocare inedite visioni, suggerire e scandagliare luoghi e vie di fuga per l’immaginazione. Un ascolto dove la poesia, oltre alla visione, vuol condurre in un viaggio e in una comprensione e consapevolezza di altri spazi e realtà. In programma tre nuove produzioni, in un itinerario interdisciplinare di poesia, musica ededicato al tema delle abilità differenti, dell’inclusione e delle pari opportunità. “Riflesso Schubert” , “2 – Concerto per corpi in ascolto” e “Alexis 2.0” compongono un’indagine innovativa, ...

fainformazione : Vincenzo Sasso featuring Rosanna, Vocazione con la partecipazione del corpo di ballo 'La magia della Danza” Do… - fainfocultura : Vincenzo Sasso featuring Rosanna, Vocazione con la partecipazione del corpo di ballo 'La magia della Danza” Do… - tdkauxsia : @hsvcats DAJE TIA CHE POI PIOVE PURE QUA FAI LA DANZA DELLA PIOGGIA PER SPOSTARE LE NUOVOLE - Vittor1a1 : RT @reginadeidrama: dovreste solo ringraziare Giulia per far avvicinare le persone alla danza. Se un ballerino del calibro di Roberto Bolle… - fit_mintag : RT @_MoonRiverGirl: Un piccolo scarol concentrato fatto di danza punte risate spontaneità sorrisi legami abbracci bontà mare e tanto altro… -