CharlesLydgate : ••• I pescherecci* russi erano assai più discreti. La #Cina se ne sbatte della discrezione. (* navi spia) -

ilGiornale.it

( https://italian.cri.cn/notizie/_italia/3206/20220624/766652.html ). E poco importa se nel frattempo lo Stato comunista sterilizza forzatamente le donne uiguri equalcuno nei lager dello ...... come quello di una frusta, un applauso o una porta chedi gas); fonti ufficiali avevano ... con risultati come il seguente: "Gli USA hanno accusato ladi aiutare segretamente Mosca nella [... La Cina sbatte in galera anche i "Minions". In sala un finale alternativo (cattivissimo)