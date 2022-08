La Cina censura i Minions, ecco come cambia il finale di “The Rise of Gru” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il bene deve trionfare sul male, e così in Cina viene censurato il finale del film d’animazione Minions: The Rise of Gru. Nella versione cinese, infatti, Gru rinuncia alla sua vita criminale e dissoluta per tornare alla normalità di “padre delle sue tre figlie”; in quella originale invece va via con l’amico Wild Knuckles, che ha simulato la sua morte per evitare di essere catturato. La modifica non è sfuggita al pubblico che ne ha ampiamente parlato sul Twitter locale, Weibo, con una serie di post e screenshot. DuSir, autore di recensioni di film online, ha scritto: “Siamo solo noi che abbiamo bisogno di una guida e di cure speciali per paura che un cartone animato ci possa corrompere?“. Questa non è la prima volta che la Cina apporta cambiamenti a film provenienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il bene deve trionfare sul male, e così invieneto ildel film d’animazione: Theof Gru. Nella versione cinese, infatti, Gru rinuncia alla sua vita criminale e dissoluta per tornare alla normalità di “padre delle sue tre figlie”; in quella originale invece va via con l’amico Wild Knuckles, che ha simulato la sua morte per evitare di essere catturato. La modifica non è sfuggita al pubblico che ne ha ampiamente parlato sul Twitter locale, Weibo, con una serie di post e screenshot. DuSir, autore di recensioni di film online, ha scritto: “Siamo solo noi che abbiamo bisogno di una guida e di cure speciali per paura che un cartone animato ci possa corrompere?“. Questa non è la prima volta che laapportamenti a film provenienti ...

