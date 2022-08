La candidata pugliese di Azione-Italia Viva che nessuno dei partiti conosce | “Né iscritta né indicata Era in una civica vicina ad Alemanno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Vada per gli accordi con Massimo Cassano, fino a poche ore prima sostenitore di Michele Emiliano. Passino Stefania Modestino, che criticava aspramente Matteo Renzi e le politiche euro-atlantiche sull’invasione dell’Ucraina, e Angelo Di Lena, negazionista del Covid. Si tralasci persino Guido Garau, filosofo e giornalista già direttore della testata CagliariPad, in lista in Sardegna che criticava “l’ordoliberismo” di cui Mario Draghi sarebbe un massimo esponente. Adesso le liste dihanno raggiunto una nuova vetta: laa insaputa delle segreterie provinciali. Accade ancora in Puglia e al centro dell’ultimo caso delle candidature dei “competenti” c’è Antonietta Curlo. Avvocata, fasanese, è il nome scelto dai duecentristi per la battaglia nel collegio uninominale ...