“La bastarda ha cercato di svegliarsi, ma ho vinto io”. E noi facciamo il tifo per Georgette (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non ha mai pensato, neanche per un attimo, di darsi per vinta: da quando ha scoperto di avere la sclerosi multipla Georgette Polizzi ha sempre combattuto con le unghie e con i denti contro la malattia. La “bastarda” – come l’ha spesso definita sui social – è tornata da qualche tempo a compromettere la sua serenità, ma non per questo Georgette ha smesso di essere un esempio di forza e determinazione. Georgette Polizzi, la battaglia contro la sclerosi e la voglia di vivere Non è facile mettersi a nudo, confessare le proprie fragilità, spiegare al mondo (quello implacabile dei social) di avere una malattia con cui dovrai fare i conti per tutta la vita, e che tra alti e bassi sarà sempre lì, a condizionare la tua esistenza. Georgette Polizzi non ha mai avuto paura di raccontare la sua quotidianità con la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non ha mai pensato, neanche per un attimo, di darsi per vinta: da quando ha scoperto di avere la sclerosi multiplaPolizzi ha sempre combattuto con le unghie e con i denti contro la malattia. La “” – come l’ha spesso definita sui social – è tornata da qualche tempo a compromettere la sua serenità, ma non per questoha smesso di essere un esempio di forza e determinazione.Polizzi, la battaglia contro la sclerosi e la voglia di vivere Non è facile mettersi a nudo, confessare le proprie fragilità, spiegare al mondo (quello implacabile dei social) di avere una malattia con cui dovrai fare i conti per tutta la vita, e che tra alti e bassi sarà sempre lì, a condizionare la tua esistenza.Polizzi non ha mai avuto paura di raccontare la sua quotidianità con la ...

sowatwermelon2 : Concept se visto che oggi può finalmente rilasciare Look What you made me do la droppa tipo in stile “hey avete cer… - ffforeverrainn : in questi mesi ho cercato di essere più tranquilla su questo social in primis perché non è stato un grandissimo per… -

C’eravamo tanto detestati: le riconciliazioni clamorose nel rock Rolling Stone Italia Gaetano Quagliariello: "Ho rifiutato il seggio, il nostro centro non è una ridotta né un ufficio di collocamento" Intervista al senatore che ha rinunciato alla candidatura, dopo quattro legislature: "Calenda poteva aggregare molti soggetti al centro, ha sprecato ... C’eravamo tanto detestati: le riconciliazioni clamorose nel rock Abbracci sinceri dopo gli schiaffi, reunion più meno stabili, riavvicinamenti temporanei, baci e insulti, session segrete: 10 storie di rappacificamenti non sempre edificanti, raramente definitivi ... Intervista al senatore che ha rinunciato alla candidatura, dopo quattro legislature: "Calenda poteva aggregare molti soggetti al centro, ha sprecato ...Abbracci sinceri dopo gli schiaffi, reunion più meno stabili, riavvicinamenti temporanei, baci e insulti, session segrete: 10 storie di rappacificamenti non sempre edificanti, raramente definitivi ...