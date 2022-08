Juventus Roma: mai un pareggio allo Stadium – VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Match clou della terza giornata di Serie A sarà la sfida tra Juventus e Roma: mai un pareggio nei precedenti all’Allianz Stadium Quattro punti la Juve, sei la Roma: il match dell’Allianz Stadium vede i giallorossi in testa alla classifica e i bianconeri inseguire. Sarà anche una gara di assenti: Pogba e Di Maria da una parte, Wijnaldum e Zaniolo dall’altra sono quelle più importanti. Juventus e Roma sono accomunate dal non avere ancora incassato gol nelle prime 2 partite mentre Vlahovic è passato dalla doppietta col Sassuolo all’assenza di occasioni a Genova. Nella Roma i due 1-0 non li hanno determinati i Fab Four ma Cristante e Smalling, un centrocampista e un difensore. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Match clou della terza giornata di Serie A sarà la sfida tra: mai unnei precedenti all’AllianzQuattro punti la Juve, sei la: il match dell’Allianzvede i girossi in testa alla classifica e i bianconeri inseguire. Sarà anche una gara di assenti: Pogba e Di Maria da una parte, Wijnaldum e Zaniolo dall’altra sono quelle più importanti.sono accomunate dal non avere ancora incassato gol nelle prime 2 partite mentre Vlahovic è passato dalla doppietta col Sassuolo all’assenza di occasioni a Genova. Nellai due 1-0 non li hanno determinati i Fab Four ma Cristante e Smalling, un centrocampista e un difensore. L'articolo proviene da Calcio News ...

