Juventus | infortunio Di Maria | l’argentina corre verso il rientro La data

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il fantasista dellaDibrucia le tappe eilin campo dopo l’Non ci sarà sabato contro la Roma Angel Di, bloccato da una lesione muscolare all’adduttore per la quale si vogliono evitare rischi di ulteriori ricadute. Secondo quanto riportato da Tuttosport, laspera di riaverlo a disposizione per il primo turno dei gironi di Champions League, più precisamente tra il 6 e il 7 di settembre. Questo significa che il Fideo salterebbe anche le gare di campionato contro Spezia e Fiorentina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

