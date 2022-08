Juventus | Gazzetta | “Allegri possiede delle mosse per battere Mou”

(Di mercoledì 24 agosto 2022)- Come riporta ad oggi ladeve davvero mettere il turbo con la Roma ed essere fantasia. “Tra le assenze pesanti di Marassi, solo Bonucci sarà di sicuro disponibile nel big match contro i giallorossi. L’altro che coltiva qualche speranza è Szczesny, ma va detto che la porta è stata mantenuta inviolata per tutti i 180’ di campionato da un ottimo Perin. Il problema non sta di certo tra i pali. Di Maria domani avrà un consulto, ma le sue chance di giocare sabato sono dello zero virgola. Insomma, difficile che la soluzioni di tutti i mali arrivi dall’infermeria. Possibile una mano la dia il mercato, con l’acquisto di uno tra Depay e Milik che potrebbe essere sbloccato prima della terza giornata di campionato. Ma poi sarebbe comunque da verificare la condizione dell’(eventuale)ultimo ...

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Juventus 0-1, rete di Rabiot A. (JUV) - GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - Gazzetta_it : Pogba, sensazioni positive: la settimana prossima torna a correre sul campo - Gazzetta_it : Otto giorni, dieci nodi: il finale di mercato infernale della Juve #calciomercato - MackFuturistico : #Depay resta in panchina a #Barcellona per 5 mln e rifiuta 7,5mln dalla #juventus (@Gazzetta_it) -

Tommaso Mancini a Torino, per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente alla. Il giorno tanto atteso è arrivato, lo ha voluto fortemente il giovane attaccante classe ...di, ......mano che si riducono le ore che separano José Mourinho da- Roma. Del resto, quella tra il portoghese e la Juve non è solo rivalità, è antipatia pura. Non perderti le Newsletter di... Delusione Juve: in casa Samp è solo 0-0. E che spreco Kostic al 93'... Attraverso il suo sito ufficiale, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la partita in programma sabato allo Stadium tra Juventus e Roma ...La Juventus è alla ricerca di un regista. Il preferito richiesto da Massimiliano Allegri è l'ex Roma ed Empoli e ora in forza al Paris Saint G ...