Juve Paredes, bianconeri in pole: Roma sempre alla finestra (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juve si avvicina a Paredes, mancano ancora i dettagli da sistemare ma attenzione alla Roma sempre alla finestra per l’argentino La Juve si avvicina a Paredes, mancano ancora i dettagli da sistemare ma attenzione alla Roma sempre alla finestra per l’argentino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri vorrebbero Paredes in prestito con obbligo: i contatti sono stati positivi, ma la Juve deve chiudere per evitare l’inserimento dei giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lasi avvicina a, mancano ancora i dettagli da sistemare ma attenzioneper l’argentino Lasi avvicina a, mancano ancora i dettagli da sistemare ma attenzioneper l’argentino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ivorrebberoin prestito con obbligo: i contatti sono stati positivi, ma ladeve chiudere per evitare l’inserimento dei giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

