Jurassic World - Il dominio: siamo stati a Malta per ricreare uno stunt del film! (Di mercoledì 24 agosto 2022) Jurassic World - Il dominio esce in blu-ray e DVD il 25 agosto, con 14 minuti in più: siamo stati a Malta per riprodurre una scena del film! L'intervista allo stuntman David R. Grant. La premessa geniale dell'ultimo film della trilogia di Jurassic Word, ovvero cosa succederebbe se i dinosauri fossero ancora sulla Terra, liberi di scorrazzare dove meglio aggrada loro, ha avuto una risposta: in Jurassic World - dominion vediamo Atrociraptor correre sopra i tetti, mentre il Dilophosaurus continua a sputare veleno in faccia agli esseri umani. Il film di Colin Trevorrow arriva in dvd e blu-ray il 25 agosto.

