Jennifer Lopez, su Instagram la prima foto delle nozze da 25 milioni di dollari con Ben Affleck (Di mercoledì 24 agosto 2022) Jennifer Lopez ha pubblicato sui social la prima foto delle sue nozze (bis) in Georgia con Ben Affleck: un primo piano con il volto coperto dal velo da sposa, in cui si intravede l’abito bianco Ralph Lauren appositamente disegnato per lei. Uno scatto con in quale la popstar ha voluto attrarre i fan più curiosi: “La prima sbirciatina al mio matrimonio, guarda su OnTheJLo.com”, ha scritto JLo a corredo dell’immagine. Sul suo sito sono disponibili, poi, le altre foto del matrimonio. Il mese scorso, a seguito del primo ‘si’, Lopez aveva condiviso, attraverso la propria newsletter, alcuni scatti delle nozze segrete a Las Vegas: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha pubblicato sui social lasue(bis) in Georgia con Ben: un primo piano con il volto coperto dal velo da sposa, in cui si intravede l’abito bianco Ralph Lauren appositamente disegnato per lei. Uno scatto con in quale la popstar ha voluto attrarre i fan più curiosi: “Lasbirciatina al mio matrimonio, guarda su OnTheJLo.com”, ha scritto JLo a corredo dell’immagine. Sul suo sito sono disponibili, poi, le altredel matrimonio. Il mese scorso, a seguito del primo ‘si’,aveva condiviso, attraverso la propria newsletter, alcuni scattisegrete a Las Vegas: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si ...

