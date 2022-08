Jennifer Lopez: il beauty look del secondo matrimonio con Ben Affleck (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un maxi raccolto sotto il velo a cattedrale, ciglia lunghissime e labbra profonde: tutti i dettagli di acconciatura e make up scelti per le nozze in Georgia Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un maxi raccolto sotto il velo a cattedrale, ciglia lunghissime e labbra profonde: tutti i dettagli di acconciatura e make up scelti per le nozze in Georgia

FQMagazineit : Jennifer Lopez, su Instagram la prima foto delle nozze da 25 milioni di dollari con Ben Affleck - Giorno_Como : Jennifer Lopez e Ben Affleck sul lago di Como: luna di miele in Italia / FOTO - VanityFairIt : Se ormai la moda impone che la sposa nel giorno del suo matrimonio indossi due abiti, per la popstar latina 3 è inv… - tirananews_al : New post: 3 fustanet e Jennifer Lopez si nuse (FOTO) - redazionerumors : #CaseyAffleck, fratello di #BenAffleck, ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolcissimo messaggio dedicato all… -