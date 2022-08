Italia-Georgia in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Georgia, match valido come secondo match della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Dopo la sfida contro l’Ucraina, al PalaLeonessa per gli uomini di coach Pozzecco è tempo di sfidare Shengelia e compagni: inoltre, si tratta dell’ultimo impegno prima del via ufficiale alla fase finale degli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale aggiornata. CALENDARIO qualificazioni Mondiali ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come secondo match della seconda fase di qualificazione aidi. Dopo la sfida contro l’Ucraina, al PalaLeonessa per gli uomini di coach Pozzecco è tempo di sfidare Shengelia e compagni: inoltre, si tratta dell’ultimo impegno prima del via ufficiale alla fase finale degli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale aggiornata. CALENDARIO...

