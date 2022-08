Insicurezza Italia: clandestini i più violenti. Dilaga il crimine, sbarchi senza tregua (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la pubblicazione del video dello stupro avvenuto il 21 agosto scorso a Piacenza, il tema della sicurezza, soprattutto in relazione all'immigrazione, è tornato ad accendere la campagna elettorale. Tuttavia, stabilire una correlazione esatta tra le dinamiche migratorie e l'oscillazione del numero dei reati è tutt'altro che semplice: sono infatti molte le variabili da prendere in considerazione al fine di avere un quadro accurato della situazione, a cominciare dalla tipologia dei delitti commessi fino ad arrivare al tipo di immigrazione (se clandestina o regolare), passando per gli intervalli di tempo all'interno dei quali si intende comparare i dati. Fatta questa premessa di metodo, certamente i numeri possono aiutare, e non poco, a farsi un'idea più precisa su due temi, quello della sicurezza e quello dell'immigrazione, che promettono di essere al centro del dibattito politico dei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la pubblicazione del video dello stupro avvenuto il 21 agosto scorso a Piacenza, il tema della sicurezza, soprattutto in relazione all'immigrazione, è tornato ad accendere la campagna elettorale. Tuttavia, stabilire una correlazione esatta tra le dinamiche migratorie e l'oscillazione del numero dei reati è tutt'altro che semplice: sono infatti molte le variabili da prendere in considerazione al fine di avere un quadro accurato della situazione, a cominciare dalla tipologia dei delitti commessi fino ad arrivare al tipo di immigrazione (se clandestina o regolare), passando per gli intervalli di tempo all'interno dei quali si intende comparare i dati. Fatta questa premessa di metodo, certamente i numeri possono aiutare, e non poco, a farsi un'idea più precisa su due temi, quello della sicurezza e quello dell'immigrazione, che promettono di essere al centro del dibattito politico dei ...

