Inizio anno scolastico: spesa di 300-500 euro a studente. La Lega propone detrazioni per libri e cancelleria (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Detrazione fiscale per tutte le spese sostenute dalle famiglie italiane per l'istruzione fino alle scuole superiori. È la proposta della Lega per aiutare le mamme e i papà che, con l'avvio dell'anno scolastico, dovranno fronteggiare un aumento dei costi per libri e cancelleria che per ogni studente potrà andare dai 300 ai 500 euro. Va sottolineato come, ad oggi, la gratuità è prevista solo per la scuola primaria. Si tratta di una misura di buon senso e dai costi contenuti per lo Stato: le risorse necessarie si possono reperire nella prossima Legge di Bilancio".

