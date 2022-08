“In Onda”, Guido Crosetto difende la Meloni per il video dello stupro a Piacenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Guido Crosetto, ex parlamentare e tra i fOndatori di Fratelli d’Italia, ha partecipato alla puntata di ieri, martedì 23 agosto, di “In Onda”. Con lui si è parlato di Giorgia Meloni e di un video che ha pubblicato sui social che ha fatto arrabbiare molti: la leader di Fratelli d’Italia ha ripreso un video di uno stupro avvenuto a Piacenza. Nel video si vede un uomo di colore che aggredisce una donna. Guido Crosetto su Giorgia Meloni: “Perfettamente in grado di stare al governo” Tra gli ospiti della puntata di ieri, in collegamento a “In Onda” c’è anche Guido Crosetto, grande sostenitore di Giorgia ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 24 agosto 2022), ex parlamentare e tra i ftori di Fratelli d’Italia, ha partecipato alla puntata di ieri, martedì 23 agosto, di “In”. Con lui si è parlato di Giorgiae di unche ha pubblicato sui social che ha fatto arrabbiare molti: la leader di Fratelli d’Italia ha ripreso undi unoavvenuto a. Nelsi vede un uomo di colore che aggredisce una donna.su Giorgia: “Perfettamente in grado di stare al governo” Tra gli ospiti della puntata di ieri, in collegamento a “In” c’è anche, grande sostenitore di Giorgia ...

francescorey491 : Stupro di Piacenza, Guido Crosetto: 'Meloni indagata per il video? Sarebbe un golpe' - Ado06408275 : RT @tempoweb: #GiorgiaMeloni indagata per il video di Piacenza? L'ira di #Crosetto in tv: 'Sarebbe un golpe' #inonda #23agosto https://t.c… - dellandro58 : @gmarcoc Se il termine 'devianze' lo utilizza Conte o Draghi, va bene, se lo utilizza Meloni viene attaccata, fare… - AlBizzotto : RT @tempoweb: #GiorgiaMeloni indagata per il video di Piacenza? L'ira di #Crosetto in tv: 'Sarebbe un golpe' #inonda #23agosto https://t.c… - BabaJaga2021 : -