Ilary Blasi? Una furia: cosa ha scoperto sulla figlia, Totti massacrato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Continua il gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quando i due hanno annunciato la loro separazione con dei comunicati stampa, non si fa altro che parlare di loro. Indiscrezioni su indiscrezioni sul loro conto. L'ultima è stata raccontata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. sulla rivista, infatti, si legge che la Blasi si sarebbe arrabbiata parecchio con l'ex calciatore nei giorni scorsi. Il motivo? La conduttrice - riporta Chi - avrebbe scoperto che nelle ultime settimane la figlia Isabel, 6 anni, avrebbe continuato a giocare con i figli di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti, in vacanza a San Felice Circeo. "Al suo ritorno a Sabaudia la conduttrice ha appreso che la piccola Isabel avrebbe rivisto i figli di ...

