"Ilary Blasi si è pentita di aver lasciato Totti", scoop clamoroso: cos'ha scritto sui social la conduttrice (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stando a quanto sta circolando ultimamente in rete, sembra che Ilary stia ripensando alla sua storia d'amore con Francesco Totti. Queste voci, inoltre, stanno diventando davvero incontrollate. Scopriamo perché Da quando l'ex Iena e il capitano giallorosso hanno messo fine al loro matrimonio, tutti i giornali di gossip hanno rivolto la loro attenzione sulla loro vita da single. Francesco, però, sembra che non riesca a restare "solo" troppo a lungo e in molti sostengono che Noemi Bocchi sia la sua attuale compagna. Molte volte, infatti, è stato paparazzato sotto l'abitazione della donna. Sembra proprio, inoltre, che più d'una volta abbia anche trascorso la notte lì. Ultimamente, poi, il Pupone è in vacanza a Sabaudia e Noemi ha affittato un' abitazione nella vicinissima San Felice a Circeo. Sembra proprio, dunque, che i due siano inseparabili. Va ...

