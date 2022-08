Ilary Blasi, Nicola Savino ne parla solo ora: il retroscena sul matrimonio con Totti (Di mercoledì 24 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto tutti. Anche Nicola Savino, che per mesi le è stato accanto nella conduzione de l’Isola dei famosi. Il famoso conduttore radiofonico solo ora svela un retroscena del matrimonio dell’ex velina e del Capitano, in una intervista al Corriere della Sera. Nicola Savino racconta un retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi Il conduttore e deejay non è voluto entrare nel merito della vicenda della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Tuttavia lui e Ilary sono amici e hanno trascorso tanti momenti insieme, come lui stesso ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 24 agosto 2022) La separazione trae Francescoha sconvolto tutti. Anche, che per mesi le è stato accanto nella conduzione de l’Isola dei famosi. Il famoso conduttore radiofonicoora svela undeldell’ex velina e del Capitano, in una intervista al Corriere della Sera.racconta unsu FrancescoIl conduttore e deejay non è voluto entrare nel merito della vicenda della separazione die Francesco. Tuttavia lui esono amici e hanno trascorso tanti momenti insieme, come lui stesso ...

RtTanzania : RT @PDUmorista: Dopo i safari in Tanzania, la casa al mare di Sabaudia, le Dolomiti con gli amici e dalla nonna nelle Marche, Ilary Blasi è… - PDUmorista : Dopo i safari in Tanzania, la casa al mare di Sabaudia, le Dolomiti con gli amici e dalla nonna nelle Marche, Ilary… - lacittanews : 24 agosto 2022 09:20Mentre Ilary Blasi è in Croazia con la figlia Isabel, l'ex calciatore è stato paparazzato entra… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'attesa stava diventando insopportabile e così Francesco Totti ha deciso di cedere. La 'fuga' notturna del Pupone dalla sua… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi ancora lontana da Roma | Dove è volata per stare lontana dal gossip - -