Ilary Blasi furiosa con Totti: “Quello che le ha fatto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Amici e fonti vicine a Francesco Totti nei giorni scorsi hanno rivelato che l’ex calciatore si sarebbe fatto vedere con la nuova compagna soltanto dopo aver sistemato legalmente la separazione da Ilary Blasi. Così non è stato, visto che il Pupone non ce l’ha fatta ed ha ceduto, facendosi beccare con Noemi Bocchi. Secondo Fan Page la conduttrice de L’Isola dei Famosi sarebbe furiosa con l’ex: “Totti passa un’altra notte con Noemi, Ilary Blasi furiosa corre a riprendersi la figlia Isabel“. Francesco Totti e Noemi felici e contenti al Circeo… ancora non ci credo….pic.twitter.com/jzBEPAWu6X — Marietta (@Mariettamitica) August 24, 2022 Ilary va a riprendere Isabel. A fare il punto della ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 agosto 2022) Amici e fonti vicine a Francesconei giorni scorsi hanno rivelato che l’ex calciatore si sarebbevedere con la nuova compagna soltanto dopo aver sistemato legalmente la separazione da. Così non è stato, visto che il Pupone non ce l’ha fatta ed ha ceduto, facendosi beccare con Noemi Bocchi. Secondo Fan Page la conduttrice de L’Isola dei Famosi sarebbecon l’ex: “passa un’altra notte con Noemi,corre a riprendersi la figlia Isabel“. Francescoe Noemi felici e contenti al Circeo… ancora non ci credo….pic.twitter.com/jzBEPAWu6X — Marietta (@Mariettamitica) August 24, 2022va a riprendere Isabel. A fare il punto della ...

ccriged : Ma la Ilary Blasi sta facendo il giro del mondo in una estate? ???? Cioè beata lei eh - GionniIpotenusa : RT @PDUmorista: Dopo i safari in Tanzania, la casa al mare di Sabaudia, le Dolomiti con gli amici e dalla nonna nelle Marche, Ilary Blasi è… - redazionerumors : #IlaryBlasi non ne vuole sapere di rientrare a Roma e infatti ha scelto una nuova meta in cui trascorrere qualche g… - zazoomblog : La rabbia di Ilary Blasi per le ultime foto di Totti su Chi - #rabbia #Ilary #Blasi #ultime #Totti - telodogratis : Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi: “E’ più incazzata che triste” -