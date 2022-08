Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: “Ecco quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilary Blasi sarebbe furiosa con Francesco Totti. Il motivo è presto detto e lo racconta il buon Valerio Palmieri tramite l’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. Naturalmente, anche questa volta, c’entrerebbe la presenza di Noemi Bocchi. Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso…” Totti ha provato,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 agosto 2022)sarebbecon. Il motivo è presto detto e lo racconta il buon Valerio Palmieri tramite l’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. Naturalmente, anche questa volta, c’entrerebbe la presenza di Noemi Bocchi.con: “Lache hailha provato,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Signorini incontra Ilary Blasi a casa sua: “Ecco come l’ho trovata…” - #Signorini #incontra #Ilary #Blasi - blogtivvu : Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: “Ecco quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso…” - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi non sono gli unici - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti tornano insieme? La dedica della conduttrice fa sognare i loro fan - infoitcultura : Ilary Blasi, il dettaglio della mano sinistra non sfugge ai più attenti -