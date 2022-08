Il Ventennio raccontato dalla Regione, è polemica in Sicilia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Palermo, 24 ago. (Adnkronos) - Oggetti di arredo, ma anche abiti d'epoca e accessori appartenenti a collezionisti, scenografie dei teatri, auto d'epoca. E ancora, foto storiche di Eugenio Bronzetti e Dante Cappellani, con scene di società, di bimbi in ospedale, di donne con tubercolosi nei sanatori. Sono soltanto alcuni degli oggetti che saranno esposti, a partire dal prossimo 15 settembre, e fino al 30 novembre, all'Albergo delle Povere di Palermo nella mostra "La Città Aurea: Architettura e Urbanistica negli Anni Trenta in Sicilia”, organizzata dalla Regione Siciliana. Ma per il regista e scrittore Moni Ovadia "l'importante è non riabilitare il Ventennio fascista". Gli oggetti saranno esposti su una superficie di oltre 500 metri, in sei sale lunghe 25 metri e larghe otto metri. La mostra è dedicata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Palermo, 24 ago. (Adnkronos) - Oggetti di arredo, ma anche abiti d'epoca e accessori appartenenti a collezionisti, scenografie dei teatri, auto d'epoca. E ancora, foto storiche di Eugenio Bronzetti e Dante Cappellani, con scene di società, di bimbi in ospedale, di donne con tubercolosi nei sanatori. Sono soltanto alcuni degli oggetti che saranno esposti, a partire dal prossimo 15 settembre, e fino al 30 novembre, all'Albergo delle Povere di Palermo nella mostra "La Città Aurea: Architettura e Urbanistica negli Anni Trenta in”, organizzatana. Ma per il regista e scrittore Moni Ovadia "l'importante è non riabilitare ilfascista". Gli oggetti saranno esposti su una superficie di oltre 500 metri, in sei sale lunghe 25 metri e larghe otto metri. La mostra è dedicata ...

