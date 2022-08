Il trucco da second wedding di JLo | focus totale sugli occhi | che devono risplendere anche sotto il velo

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo le foto in lontananza dei paparazzi, spuntano finalmente i primi close up sul look da sposa di Jennifer Lopez. Che per ilcon Ben Affleck ha scelto uno chignon minimalista abbinato alclassico, ma scenografico al punto giusto per essere visibileil. Jennifer Lopez: tutti gli hair look più sorprendenti guarda le foto Leggi› L’abito di Jennifer Lopez per il ...

ilmattino.it

... la piattaforma online dedicata alla moda- hand C2C, leader in Europa, che condividono con noi qualcheper un'estate all'insegna dell' economia circolare. Vacanze, come fare la valigia ...... accessori e calzature, bellezza, profumi e, stile di vita attivo e gioielli e orologi. In ... Aumenta in tutti i Paesi l'attenzione alhand, con il Giappone in pole position (+22%), ... Coldplay, biglietti concerti Milano e Napoli: i trucchi per riuscire ad acquistarli (e come accedere alla prev A distanza di pochi giorni dalla cerimonia in Georgia arrivano le prime immagini ufficiali del look nuziale di JLo. Con lo smoky eye a prova di velo bianco e riflessi perlati a gogo D opo le foto in l ...