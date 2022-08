Il tassista che a Milano rifiuta il pagamento col pos, distrugge i souvenir dei turisti e se ne va | VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il rapporto complicato tra i tassisti e l’utilizzo del pos è un tema che fa sempre più discutere. Una delle prime a sollevarlo è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che da sempre sottolinea come alcuni conducenti di auto bianche non concedano questo servizio (considerato evidentemente svantaggioso) ai clienti. L’ultimo episodio di tale “saga” ha avuto luogo a Milano lunedì scorso ed è circolato sui social grazie a un VIDEO filmato da un residente e poi pubblicato su Instagram. Le immagini mostrano due turisti australiani, il 43enne Phillip, broker assicurativo, e sua figlia Raymie, 12 anni, chiedere di pagare la corsa con la carta di credito e il tassista che, di tutta risposta, si rifiuta di tirare fuori il pos, salvo poi ripensarci tra una serie di urla e di insulti rivolti ai malcapitati. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il rapporto complicato tra i tassisti e l’utilizzo del pos è un tema che fa sempre più discutere. Una delle prime a sollevarlo è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che da sempre sottolinea come alcuni conducenti di auto bianche non concedano questo servizio (considerato evidentemente svantaggioso) ai clienti. L’ultimo episodio di tale “saga” ha avuto luogo alunedì scorso ed è circolato sui social grazie a unfilmato da un residente e poi pubblicato su Instagram. Le immagini mostrano dueaustraliani, il 43enne Phillip, broker assicurativo, e sua figlia Raymie, 12 anni, chiedere di pagare la corsa con la carta di credito e ilche, di tutta risposta, sidi tirare fuori il pos, salvo poi ripensarci tra una serie di urla e di insulti rivolti ai malcapitati. ...

