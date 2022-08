Il supermercato che ha detto addio alle monete nei carrelli della spesa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Niente più monete per il carrello della spesa. Lo ha deciso la catena di supermercati Albert Heijn in Olanda, che ha posto fine al sistema introdotto all'inizio degli anni '80 per spingere i consumatori a riporre i carrelli... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Niente piùper il carrello. Lo ha deciso la catena di supermercati Albert Heijn in Olanda, che ha posto fine al sistema introdotto all'inizio degli anni '80 per spingere i consumatori a riporre i...

Lory75808366 : @Anna2Ary Che poi sono quelli che al supermercato hanno tirato giù un macello per i 2 cent al sacchetto della frutt… - BlowbackFranz : RT @senzaniente_: Una signora 50enne dietro di me alla cassa del supermercato mi ha chiesto se le potevo gentilmente pagare gli assorbenti… - lidsangelici : RT @senzaniente_: Una signora 50enne dietro di me alla cassa del supermercato mi ha chiesto se le potevo gentilmente pagare gli assorbenti… - Dazen6 : @mareeT_23 @BarbagianStein @aidalaverdadera Non ho capito, c'è una regola sociale che vieta di andare in costume al… - eleonely : @TeamFordzilla @gamescom Bellissima eh, ho solo un messaggio per il sociale: Gente che vive in città con strade str… -