Il Real Madrid vestirà italiano nel 2022/23 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Real Madrid vestirà italiano nella stagione che è appena cominciata. Il club della capitale spagnola ha siglato un accordo in base al quale la casa di moda italiana Zegna sarà Official Luxury Travelwear partner dei Blancos, vestendo le prime squadre di calcio e basket maschili e femminili, nonché i rispettivi staff tecnici, a partire L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilnella stagione che è appena cominciata. Il club della capitale spagnola ha siglato un accordo in base al quale la casa di moda italiana Zegna sarà Official Luxury Travelwear partner dei Blancos, vestendo le prime squadre di calcio e basket maschili e femminili, nonché i rispettivi staff tecnici, a partire L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

GoalItalia : Conferenza stampa d'addio al Real Madrid per Casemiro che non riesce a trattenere le lacrime ?? - gippu1 : Tutti i migliori colpi di mercato sono grandi prove di forza da parte di chi acquista. #Casemiro al Man Utd è un'im… - Zebratus : Quel buco che si vedeva al centrocampo, ho scoperto che quella tattica viene usata anche da molti allenatori, avevo… - Alessan17883955 : RT @filippocorvi: 'Mai vista una squadra schierata così !!! Allegri out!' (J-Twitter) Real Madrid -PSG in CL: trova le differenze tra aver… - JuveHollywood : RT @kekko_molise87: @OssimoroJu29ro Facciamo Schifo, offensivamente siamo nulli, guardare le partite delle Juventus è mortificante. Ma quel… -