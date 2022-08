Il Rally Golfo dell’Asinara Asfalto è pronto | la mappa

gibgenova : Il 15° Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara diventa nazionale - gibgenova : Il 15° Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara diventa nazionale - Stelle_Sport : Al via venerdì 23 settembre il 15° Rally Golfo dei Poeti - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: 15° Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara, aperte le iscrizioni - Sevenpress : 15° Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara, aperte le iscrizioni -

LA NAZIONE

La data da segnare sul calendario per gli sportivi e gli appassionati è quella del 23 - 24 settembre, quella scelta da Lanternarally e BB Competition per la quindicesima edizione deldei Poeti e della Val di Vara, che da quest'anno farà parte delle gare nazionali. Un passo avanti molto importante dopo alcune edizioni con il format delDay, la formula di ingresso ......dati cinesi con gli investitori ansiosi di vedere se Wall Street riuscira' a sostenere il suo,...danneggiato dell'oleodotto ha interrotto la produzione di diverse piattaforme offshore del... Rally del Golfo il 23-24 settembre “A causa del suo incidente al Rally Ypres, non è possibile per la squadra riparare l’auto di Adrien Fourmaux in tempo per l’Acropolis Rally. Purtroppo significa che Adrien e Alex non correranno in ...Avevamo anticipato il mese scorso la data della quindicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara. Il 25 settembre, però, sono state poi fissate le elezioni politiche e quindi, con g ...