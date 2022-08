Il penoso tentativo di Conte di riproporre il M5S come “antisistema”

Il penoso tentativo di Conte di (ri)proporre il M5S come “antisistema” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Il M5S non viene invitato a Rimini, insieme agli altri protagonisti della politica italiana, e l’occasione non può che essere imperdibile per rinverdire un po’ i fasti “antisistema” di un tempo (ammesso e non concesso che siano mai stati concreti). Il M5S non va Rimini, Conte prova a rilanciare slogan vuoti: “Noi scomodi” Se il M5S non va a Rimini, l’occasione per l’ex presidente del Consiglio più trasformista che la storia repubblicana ricordi (cambio di casacca e governi ideologicamente opposti, quali quello gialloverde e giallorosso, nel giro di un mese, quell’agosto – settembre 2019) è ghiotta: fare un po’ di “sano” antisistema in salsa grillina, come mancava da tempo, visto il ripiegamento di un Movimento nato e cresciuto sulle idee della cosiddetta “antipolitica” salvo poi sposarla in pieno, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Il M5S non viene invitato a Rimini, insieme agli altri protagonisti della politica italiana, e l’occasione non può che essere imperdibile per rinverdire un po’ i fasti “” di un tempo (ammesso e non concesso che siano mai stati concreti). Il M5S non va Rimini,prova a rilanciare slogan vuoti: “Noi scomodi” Se il M5S non va a Rimini, l’occasione per l’ex presidente del Consiglio più trasformista che la storia repubblicana ricordi (cambio di casacca e governi ideologicamente opposti, quali quello gialloverde e giallorosso, nel giro di un mese, quell’agosto – settembre 2019) è ghiotta: fare un po’ di “sano”in salsa grillina,mancava da tempo, visto il ripiegamento di un Movimento nato e cresciuto sulle idee della cosiddetta “antipolitica” salvo poi sposarla in pieno, ...

