Il Padrino ha un offerta per te | Ma non tutti possono permettersela

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Una saga che ha fatto la storia. Ora, qualora siate grandi fan della pellicola, potete farvi un grande regalo… Il(web source)Uno dei capolavori immortali della storia del cinema. Chi è che non ha mai visto “Il” e la sua trilogia? Se siete così affascinati, allora queste informazioni che stiamo per darvi sono quelle che fanno per voi. E’ un’che non si può rifiutare… Con le giuste finanze… Il capolavoro “Il” un film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, prima pellicola della trilogia omonima firmata dallo stesso regista e interpretata da Marlon Brando con Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Richard S. Castellano, Gianni Russo, Talia Shire e Diane Keaton. La sceneggiatura, scritta da Coppola e Mario Puzo, è liberamente ispirata al romanzo omonimo scritto dallo stesso ...

sergionebg : @PiranSim @angsilv @Stefycsr @a_meluzzi Come nelle più classiche scene del 'Padrino' ... ti faccio un'offerta .. che non puoi rifiutare?????? -

Elle

Parecchio promettente anche l'cinematografica, che comprenderà nuove uscite come Scream 5 e titoli cult come Grease , Il, il franchise di Star Trek , Transformers e molto altro. ph: ...Scopriamo tutti i dettagli, dall'e le produzioni di punta fino al listino prezzi e la ... Tra le novità The Offer , miniserie dietro le quinte del cult Il, Jerry & Marge Go Large e i ... La villa Corleone de Il Padrino è in affitto su Airbnb per l'Estate 2022 Dopo mezzo secolo l'Academy fa mea culpa e porge una lettera di scuse a Little Feather (Piccola Piuma), l'indigena che nel 1973 salì sul palco degli Oscar per rifiutare la statuetta da parte di Marlon ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...