(Di mercoledì 24 agosto 2022) Evidentemente ilcomunista sindacalista collaborazionista è in. Era quello che indagava sulla verosimile messinscena di Bucha, perché al reporter de guera non gliela racconti, perché ne ha viste tante e fino a prova contraria quei cadaveri potevano anche essere manichini, o ucraini desiderosi di essere denazificati e perciò uccisi dai nazisti ucraini, e poi perché mancavano i bossoli, perché le foto satellitari vai a sapere che non fossero confezionate in Photoshop, perché è vero che i russi avrebbero potuto fare quel massacro, ma è vero anche che gli ucraini sarebbero stati capaci di inventarselo. Quindi pari e patta. Vero sì, vero no, amen, c’è la pubblicità e poi si passa alle stuprate, che però chissà, andiamoci cauti che c’è tanta propaganda, e pure sui deportati c’è da discutere perché a ben guardare, e se la si smette una buona ...

Pandivia1 : @nathan0x @Stegat67 @amdo61 @fratotolo2 Vedi, la morte di qualsiasi individuo è una tragedia a prescindere dalla pr… -

Linkiesta.it

"L'unico voto utile per la pace, i diritti, il lavoro e l'ambiente, un'alternativa, internazionalista, ambientalista e femminista": sarà lo slogan della lista 'Unione ...spiega ildi ...E' il 7 agosto 2022 sulla Statale 417 della Catania - Gela, mentre vengono attraversati " i cento km di cimitero " così li chiama Antonio Mazzeo (ed antimilitarista). Del resto le immagini non raccontano una descrizione diversa agli occhi, di chi, attraversa quel tratto e si appresta a presentarsi al Corteo "No Muos" in ... Il pacifista militante è in ferie, ma tornerà presto a giustificare la carneficina di Putin Si è temporaneamente fermato il tentativo di giustificare le nefandezze del Cremlino. Ma davanti alle nuove turpitudini che l’esercito russo perpetrerà, vista la piega terrorista della resistenza, il ...Intanto le forze armate cinesi il 22 agosto 2022 inizieranno una serie di esercitazioni a fuoco vivo in alcune aree del Mar Cinese orientale ...