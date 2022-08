Il nuovo Napoli si presenta | festa al Maradona tra nuovi acquisti e passione dei tifosi VIDEO

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tanta voglia di. Ancora un bagno di folla, dopo la sfida contro il Monza, allo stadioper incoraggiare la squadra di Luciano Spalletti. Circa quarantamila spettatori sugli spalti per l’amichevole contro la Juve Stabia, per partecipare allazione deiche non si sono ancora esibiti a Fuorigrotta (Ostigard, Raspadori, Ndombele e Simeone) e per ammirare i progressi tattici compiuti in questi giorni di lavoro a Castel Volturno. Insomma giovani e meno giovani, donne e bambini, molti “costretti” a interrompere le vacane spinti dalla voglia di partecipare e credere a questa nuova avventura. Contribuisce anche il meteo a rendere la serata delmolto piacevole. L'articolo proviene da ...

sscnapoli : ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? - pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Cholito Simeone ha la sua grande chance: è un nuovo giocatore del Napoli ????? - VesuvioLive : Quel posto nel tempo, il nuovo film con Leo Gullotta ambientato tra Napoli e Caserta - anteprima24 : ** Il nuovo ###Napoli si presenta: festa al Maradona ... ** -

AreaNapoli.it

Questomodello di organizzazione commerciale, che rappresenta uno degli obiettivi del Piano ..., Caserta, Nola, Salerno, Benevento e Avellino . 'La costituzione dei Centri Imprese ...- Juve Stabia, il primo boato dello stadio Maradona durante l'annuncio delle formazioni per ... Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di ... Il nuovo Napoli di Spalletti con Navas tra i pali. E c'è chi parla pure di 'botto finale' Il Napoli affronta la Juve Stabia in un amichevole utile per presentare ai tifosi i nuovi acquisti. Live con MondoNapoli ...Succede in vico Lungo Gelso ai Quartieri Spagnoli, a pochi passi da via Toledo. Il locale ha chiuso la stradina con una catena e la sera spuntano i tavolini ...