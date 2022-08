Il Milan lancia le aste ufficiali delle maglie da gara (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il collezionismo di cimeli calcistici non è mai stato così rilevante come al giorno d’oggi, con un valore stimato in 4,14 miliardi di dollari a livello globale. Athletic Club Momento si unisce ora al Milan per innovare ulteriormente questo settore, reinventando la tradizionale casa d’aste grazie a Momento Market, app mobile disponibile su iOS e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il collezionismo di cimeli calcistici non è mai stato così rilevante come al giorno d’oggi, con un valore stimato in 4,14 miliardi di dollari a livello globale. Athletic Club Momento si unisce ora alper innovare ulteriormente questo settore, reinventando la tradizionale casa d’grazie a Momento Market, app mobile disponibile su iOS e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

