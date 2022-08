Il Mattino: “Ecco la strategia del Napoli per Navas. Fumata bianca vicina” (Di mercoledì 24 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. KEYLOR Navas-Napoli. Manca poco alla fine del calciomercato ed il Napoli sta attendendo quella che è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti piena di botti di mercato. Keylor Navas è il prescelto per diventare il portiere degli azzurri ma Cristiano Giuntoli ed il suo staff stanno studiando la strategia giusta per acquistare il portiere della Nazionale Costaricana. L’edizione online de Il Mattino si sofferma proprio su questo aspetto infatti scrive: “Ecco perché si lavora oramai da giorni per trovare l’intesa. Il Psg difficilmente sarebbe disposto a versare parte dello stipendio al portiere e così dovrebbe essere Navas a fare uno sforzo”. “Più passa il tempo, più si avvicina la dead ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) CALCIOMERCATO. KEYLOR. Manca poco alla fine del calciomercato ed ilsta attendendo quella che è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti piena di botti di mercato. Keylorè il prescelto per diventare il portiere degli azzurri ma Cristiano Giuntoli ed il suo staff stanno studiando lagiusta per acquistare il portiere della Nazionale Costaricana. L’edizione online de Ilsi sofferma proprio su questo aspetto infatti scrive: “perché si lavora oramai da giorni per trovare l’intesa. Il Psg difficilmente sarebbe disposto a versare parte dello stipendio al portiere e così dovrebbe esserea fare uno sforzo”. “Più passa il tempo, più si avla dead ...

