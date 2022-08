Il Manchester United ha vinto sul Liverpool ma ha ancora un grosso problema: dove mettere Ronaldo? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è solo un extra nel teatro dei sogni, scrive la Sueddeutsche. dove per teatro dei sogni si intende l’Old Trafford. Contro il Liverpool il portoghese è finito per la seconda volta in panchina da quando è ripreda la Premier. Ha assistito alla partita da bordocampo fino all’86’, quando ten Hag lo ha mandato in campo. Per tutta l’estate ci hanno raccontato che Mendes ha trascorso il tempo ad offrire il portoghese ai suoi clienti di punta in Europa, scrive il quotidiano tedesco: “Monaco, Madrid, Parigi, c’erano città glamour, ma anche opzioni romantiche: Napoli, per esempio, o un ritorno allo Sporting Lisbona. Finora nessuno dei cambiamenti è avvenuto, per lo più per motivi finanziari, ma a volte anche per ragioni tattiche calcistiche”. A complicare le cose ci si è messo lo stesso Ronaldo che non solo ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cristianoè solo un extra nel teatro dei sogni, scrive la Sueddeutsche.per teatro dei sogni si intende l’Old Trafford. Contro ilil portoghese è finito per la seconda volta in panchina da quando è ripreda la Premier. Ha assistito alla partita da bordocampo fino all’86’, quando ten Hag lo ha mandato in campo. Per tutta l’estate ci hanno raccontato che Mendes ha trascorso il tempo ad offrire il portoghese ai suoi clienti di punta in Europa, scrive il quotidiano tedesco: “Monaco, Madrid, Parigi, c’erano città glamour, ma anche opzioni romantiche: Napoli, per esempio, o un ritorno allo Sporting Lisbona. Finora nessuno dei cambiamenti è avvenuto, per lo più per motivi finanziari, ma a volte anche per ragioni tattiche calcistiche”. A complicare le cose ci si è messo lo stessoche non solo ha ...

