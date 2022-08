Il Manchester City chiude al trasferimento di Bernardo Silva (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il CEO del Manchester City, Ferran Soriano, chiude al trasferimento di Bernardo Silva, che rimarrà con i citizens Il CEO del Manchester City, Ferran Soriano, ha parlato ai microfoni di Que T’hi Jugues, programma sportivo catalano riguardo al possibile trasferimento di Bernardo Silva al Barcellona, ma chiudendo all’operazione. Di seguito le sue parole. «La situazione non si è mai spostata dal punto di partenza, nonostante questa storia abbia preso tante svolte. É troppo tardi per parlare dei pro e dei contro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il CEO del, Ferran Soriano,aldi, che rimarrà con i citizens Il CEO del, Ferran Soriano, ha parlato ai microfoni di Que T’hi Jugues, programma sportivo catalano riguardo al possibiledial Barcellona, mando all’operazione. Di seguito le sue parole. «La situazione non si è mai spostata dal punto di partenza, nonostante questa storia abbia preso tante svolte. É troppo tardi per parlare dei pro e dei contro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

