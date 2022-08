Il lutto - Addio a Nicola Materazzi | padre della Ferrari F40

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è spento all'età di 83 anni, ingegnere di origini salernitanedi alcune delle supercar più importanti di tutti i tempi, tra le quali spiccano la leggendariaF40 e la Bugatti EB 110. Dopo gli studi in ingegneria meccanica all'università Federico II di Napoli,aveva iniziato a lavorare alla Lancia nel 1968, trasferendosi a Torino e partecipando allo sviluppo di un progetto di straordinaria rilevanza, la Stratos; specializzatosi nella sovralimentazione, lavorò poi sulle versioni Gruppo 5vettura da competizione. Dopo un'esperienza all'Abarth,lasciò il gruppo torinese per passare brevemente all'Osella, dove si dedicò alla progettazione delle monoposto di Formula 2 prima e di Formula 1 poi dell'atelier ...

Lutto in Cilento, è morto l'ingegnere Nicola Materazzi: ideò la Ferrari F40 Nicola Materazzi è stato ... Ingegnere di origini campane, si è spento all'età di 83 anni dopo una lunga carriera nella progettazione di auto e moto ...