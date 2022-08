Il guardaroba di Kate Middleton negli anni 2000 detta ancora tendenza

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Correva l’anno 2007: la prima versione di iPhone appariva sugli scaffali, Gossip Girl conquistava la tv e una giovanemetteva fine ad una relazione di quattrocon il Principe William. Primadi sapere che si sarebbero poi rimessi insieme, e che sarebbe diventata Duchessa di Cambridge, l’allora venticinquenne viveva una vita come quella delle sue coetanee. Tra party e feste sfoggiava mise completamente opposte a quelle a cui siamo abituati ora, cavalcando tutti i trend degli. Con look che ora sono tornati di moda, anche lei è un’icona dello stile Y2K.. Perfettamente preppy Alla ricerca d’ispirazione per look dall’estetica old money tanto disu TikTok? Da giovanerappresentava ...

Stile e Trend Fanpage

Ispirazioni dalnewyorkese di Meghan Markle › Il royal look del giorno. I migliori outfit diMiddleton a Wimbledon Il principe Andrea non si dà per vinto Tutto ciò non ...Lo stesso poi indossato da Naomi Campbell per un party insieme a Donatella Versace eMoss. Un ... Nel suofuturistico, dal quale oggi attinge tutta la Gen Z, non poteva mancare un look a ... Kate Middleton cambia stile: veste sportiva col look alla marinara Ora vanta eleganza e bon-ton, ma com'era la giovane Kate Middleton I suoi look anni 2000, che non ti aspetteresti mai così, raccontano tutto ...Ci sono alcune regole che Kate Middleton deve assolutamente seguire se si trova a soggiornare con la Regina. Bè si sa, essere royal a volte non è così facile come si pensa, soprattutto quando si tratt ...