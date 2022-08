Il colosso inglese Rockhopper vince l’arbitrato per il blocco della piattaforma Ombrina Mare Italia condannata a pagare 190 milioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La societàExploration ha vintointernazionale contro l’riguardante lapetrolifera “” che avrebbe dovuto sorgere al largoCosta dei Trabocchi, in provincia di Chieti, all’altezza di San Vito. A renderlo noto è la stessa multinazionale, con sede nel Regno Unito, che non ha potuto sfruttare il giacimento e che, per i mancati introiti – dato che il progetto è stato bloccato a seguitocontrarietà dei cittadini- si è rivolta al Centro internazionale per il regolamento delle controversie (Icsid). La compagnia petrolifera e del gas, con asset chiave nel bacino delle Falkland Settentrionali, ha diffuso un documento, con data di oggi, 24 agosto, in cui ci di essere ...