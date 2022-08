Il cardinale Francesco Montenegro ospite a Fondi per Dabar Estate 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fondi – Giovedì 25 agosto alle ore 21.00 presso il monastero di San Magno di Fondi si terrà il primo appuntamento del percorso Dabar Estate per riscoprire la parola #mediterraneo. Sarà ospite il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, diocesi che ospita l’isola di Lampedusa, e membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La serata continuerà con lo spettacolo teatrale “Una traccia di non assuefazione” con Luca Maceri per la regia di Laura Fantini. Lo spettacolo è tratto da “Aiutarli a casa nostra. Per un’Europa della compassione” di Vincenzo Sorrentino. L’appuntamento successivo sarà domenica 4 settembre alle ore 21.15 sempre al monastero di San Magno a Fondi con la parola perdono e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– Giovedì 25 agosto alle ore 21.00 presso il monastero di San Magno disi terrà il primo appuntamento del percorsoper riscoprire la parola #mediterraneo. Saràil, arcivescovo emerito di Agrigento, diocesi che ospita l’isola di Lampedusa, e membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La serata continuerà con lo spettacolo teatrale “Una traccia di non assuefazione” con Luca Maceri per la regia di Laura Fantini. Lo spettacolo è tratto da “Aiutarli a casa nostra. Per un’Europa della compassione” di Vincenzo Sorrentino. L’appuntamento successivo sarà domenica 4 settembre alle ore 21.15 sempre al monastero di San Magno acon la parola perdono e ...

