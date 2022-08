Il bergamasco Umberto Malnati nuovo ambasciatore d’Italia in Zimbabwe

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha assunto l’incarico diad Harare, in. Nato a Bergamo il 3 febbraio 1959, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Milano, nel 1988 è entrato in carriera diplomatica. Alla Farnesina ha prestato servizio alla Direzione generale per l’emigrazione e gli affari sociali. Dal 1989 ha ricoperto i primi incarichi all’estero, alle rappresentanze italiane ad Accra (Ghana) e a Brasilia (Brasile). Dopo unperiodo a Roma, al Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi, dal 2000 al 2004 è stato consigliere all’ambasciataa Maputo (Mozambico). Successivamente è stato capo ufficio alla Direzione generale dei Paesi dell’Africa sub-sahariana ...

NELLA LEGA BOSSI NON SARA' PIU' SENATUR: E' CAPOLISTA ALLA CAMERA A VARESE La Lega ricandida il fondatore... Como, Sondrio e parte della provincia di Bergamo) saranno invece candidati capolista il...alla Camera che vede capolista la comasca Sara Kelany con candidati il milanese NovoMaerna ... Militante storico e insegnante di educazione fisica. Per il collegio uninominale del Senato in provincia di Bergamo il Movimento 5 Stelle punta su Umberto di Franco. La decisione è stata definita ieri ...