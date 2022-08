Icardi in uscita dal PSG: sull’argentino c’è il Galatasaray (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da grande prospetto del calcio europeo ad esubero strapagato e con poco mercato. Dal suo approdo al PSG, Mauro Icardi sta vivendo una parabola discendente tale da porlo ai margini nelle gerarchie prima di Pochettino e successivamente di Galtier. Messo sul mercato dal club parigino, gli unici ad interessarsi seriamente al centravanti argentino sono stati i turchi del Galatasaray. Come dichiarato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Galatasaray e l’agente di Icardi, Wanda Nara, per provare a trovare un accordo per il prestito del calciatore. Inoltre, sembra che la compagine turca sia pronta a garantire al classe ’93 una parte dello stipendio. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa ha le giuste condizioni per essere portata a ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da grande prospetto del calcio europeo ad esubero strapagato e con poco mercato. Dal suo approdo al PSG, Maurosta vivendo una parabola discendente tale da porlo ai margini nelle gerarchie prima di Pochettino e successivamente di Galtier. Messo sul mercato dal club parigino, gli unici ad interessarsi seriamente al centravanti argentino sono stati i turchi del. Come dichiarato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra ile l’agente di, Wanda Nara, per provare a trovare un accordo per il prestito del calciatore. Inoltre, sembra che la compagine turca sia pronta a garantire al classe ’93 una parte dello stipendio. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa ha le giuste condizioni per essere portata a ...

