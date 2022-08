Iannace Pd | “Abbonamento gratuito studenti | sforzo finanziario importante della Regione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tornano anche quest’anno gli abbonamenti gratuiti per glicampani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dallaCampania, garantisce la possibilità per glidi richiedere l’per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano”. Così Carlo, candidato al Senato nel Collegio Uninominale Benevento-Avellino per il Partito Democratico. “Sono oltre 100mila le ragazze e i ragazzi – continua– che usufruiscono di tale servizio. Per l’agli, lasta investendo ogni anno quasi 30 milioni di euro. L’iniziativa lanciata dal presidente De ...