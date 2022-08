“I soliti idioti”: il triste retroscena che riguarda il duo divertentissimo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tutti hanno riso con “I soliti idioti”, ma in pochissimi conoscono questo triste retroscena che riguarda il duo divertentissimo della tv. Chi è che non ha mai riso ai loro sketch? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Protagonisti di una serie tv in onda su MTV e di ben tre pellicole cinematografiche, I soliti idioti sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tutti hanno riso con “I”, ma in pochissimi conoscono questocheil duodella tv. Chi è che non ha mai riso ai loro sketch? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Protagonisti di una serie tv in onda su MTV e di ben tre pellicole cinematografiche, Isono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

JohnBlutarsky59 : @cicciorosina - I soliti idioti - Antonel24480189 : @Charlie91928699 Le persone fragili cari Bassetti arrivano in pronto soccorso con quarta dose con forte dispnea , n… - Yon_Yonson71 : Tornano I Soliti Idioti. Dal 26 settembre su tutti gli schermi della nazione. - manuela_orazi : @aleoricchio I soliti idioti - antonel83109770 : RT @annalamb35: E' impossibile che un genitore non faccia nulla per far sì che i propri figli non prendano brutte compagnie. Lo Sport è soc… -