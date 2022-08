I notebook 2 in 1, per divertirsi e lavorare in mobilità (Di mercoledì 24 agosto 2022) La famiglia dei notebook 2 in 1 si arricchisce di grandi novità capaci di trasformare un classico portatile da lavoro in uno strumento ideale per la scrittura, la lettura e la visione di film Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) La famiglia dei2 in 1 si arricchisce di grandi novità capaci di trasformare un classico portatile da lavoro in uno strumento ideale per la scrittura, la lettura e la visione di film

gianluca_biondo : @creTania_ Per ora fai così. Non ti avventurare nell'aprire il notebook potresti fare più danni. - sctmcg21 : @lamelasulweb @gattusismo__ Sì beh, ovviamente dipende anche dal tipo di pc. Su un notebook se scotta da non tenerc… - 8liliP_ : RT @Youngbae707: Years later, Johnny opens the notebook nostalgicly, and on the last page he sees a sentence in a familiar handwriting, whi… - NicolaRapattoni : Siamo preoccupati per te... occuparsene prima... Assistenza Mai Senza Cepagatti #assistenzamaisenza… - Youngbae707 : Years later, Johnny opens the notebook nostalgicly, and on the last page he sees a sentence in a familiar handwriti… -