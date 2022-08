I leader del centrodestra hanno posizioni diverse sulle sanzioni alla Russia (Di mercoledì 24 agosto 2022) A dividere l’alleanza di centrodestra ci sono le sanzioni europee alla Russia. Il leader della Lega Matteo Salvini. prima di intervenire al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, ha espresso dubbi sulla loro efficacia: «Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra». E ancora: «Guardiamo i numeri, chiedo di valutare l’utilità dello strumento. L’avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l’utilità dello strumento», per poi ribadire che la Lega le ha sempre votate e approvate. Alle sue parole ha risposto subito il leader del Pd Enrico Letta («Putin sta ricattando l’Italia e l’Europa e al ricatto non si risponde col cedimento»), ma anche ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) A dividere l’alleanza dici sono leeuropee. Ildella Lega Matteo Salvini. prima di intervenire al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, ha espresso dubbi sulla loro efficacia: «Non vorrei che le nostrestessero alimentando la guerra». E ancora: «Guardiamo i numeri, chiedo di valutare l’utilità dello strumento. L’avanzo commerciale dellaè 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l’utilità dello strumento», per poi ribadire che la Lega le ha sempre votate e approvate. Alle sue parole ha risposto subito ildel Pd Enrico Letta («Putin sta ricattando l’Italia e l’Europa e al ricatto non si risponde col cedimento»), ma anche ...

