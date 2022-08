Hogwarts Legacy | ecco il trailer del nuovo gioco di ruolo

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Novità per: rilasciato undeldid’azione, e novità sulle prenotazioni, che saranno possibili dal 25 agosto.: ilè onlinein una foto ufficialeWarner Bros. Games ha svelato un nuovissimo e attesissimodi, il prossimodid’azione open world sviluppato da Avalanche Software la cui uscita è prevista per il 10 febbraio 2023. Ildel gameplay di “Sebastian Sallow’s Dark” mostra alcuni degli elementi più cupi che i giocatori ...

... nel corso dell'evento quale sono stati presentati numerosi trailer relativi sia a giochi già annunciati - tra i vari,, Gotham Knights, Sonic Frontiers, Return to Monkey Island e The ...Tra questi, non poteva mancare certamente il titolo più atteso dai fan del mago più famoso del mondo,, videogioco già protagonista di un ritardo nella data di lancio ufficiale, tanto ...Perché è importante Implica quest non lineari e un taglio possibilmente più dark del previsto del gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter Il titolo di punta della presentazione di apertur ...Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 abbiamo assistito a un nuovo, inquietante trailer di Hogwarts Legacy che presenta Sebastian Sallow e le Arti Oscure.. Hogwarts Legacy è stato ...