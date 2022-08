“Ho 6 conti correnti, non posso ricordarli tutti”: polemica per le parole di Sonia Bruganelli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sonia Bruganelli è finita al centro di una polemica social dopo aver postato su Twitter il racconto della sua esperienza con un sito di acquisti online e i problemi riscontrati con la sua carta di credito. Allora: compro su farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online , dico ok— Sonia Bruganelli (@SBruganelli) August 21, 2022 La produttrice televisiva, opinionista del Grande Fratello Vip, nota al gossip anche per essere la moglie di Paolo Bonolis, si è scagliata contro il sistema clienti della sua carta di credito, che è stata bloccata per tre giorni dopo un tentativo di ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 24 agosto 2022)è finita al centro di unasocial dopo aver postato su Twitter il racconto della sua esperienza con un sito di acquisti online e i problemi riscontrati con la sua carta di credito. Allora: compro su farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online , dico ok—(@S) August 21, 2022 La produttrice televisiva, opinionista del Grande Fratello Vip, nota al gossip anche per essere la moglie di Paolo Bonolis, si è scagliata contro il sistema clienti della sua carta di credito, che è stata bloccata per tre giorni dopo un tentativo di ...

