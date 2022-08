Highlights Ucraina-Italia 89-97 | qualificazioni Mondiali 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilcon glidi89-97, incontro valevole per la seconda fase delleaidiin Asia. Gli Azzurri vincono giocando un ottimo ultimo quarto e volano al comando nel Gruppo L con quattro successi ed una sola sconfitta. I primi due periodi non sono facili per via della fisicità degli avversari, che all’intervallo sono avanti addirittura di undici punti. Poi l’inerzia cambia, con gli uomini di Pozzecco che ritrovano calma e lucidità e dalla fine del terzo quarto tengono in controllo la partita. Molto bene Fontecchio con venti punti e Melli, secondo miglior marcatore con diciassette. Di seguito glicon le azioni più importanti della gara. SportFace.