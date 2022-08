Grave lutto nel cinema: il celebre attore ci ha lasciati per sempre | Lacrime a fiumi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leon Vitali si è spento all’età di 74 anni: è stato per anni l’assistente personale di Stanley Kubrick, risultando decisivo in alcune scelte. Un altro tristissimo lutto scuote il mondo del cinema, che già ha dovuto fare i conti con una serie di addii molto dolorosi. Nelle scorse ore è infatti venuto a mancare Leon Vitali, attore che è diventato famoso soprattutto per il ruolo di Lord Bullingdon nel film Barry Lyndon (del 1975) di Stanley Kubrick. La notizia della morte di Leon Vitali è stata resa pubblica nella giornata di domenica dai suoi familiari, anche se l’apprezzato artista è deceduto due giorni prima, venerdì 19 agosto. Leon Vitali – il cui vero nome era Alfred Leon, ndr – era nato il 26 luglio 1948 nel Regno Unito da una famiglia di origine italiana. Studiò all’Accademia di musica e arti drammatiche di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leon Vitali si è spento all’età di 74 anni: è stato per anni l’assistente personale di Stanley Kubrick, risultando decisivo in alcune scelte. Un altro tristissimoscuote il mondo del, che già ha dovuto fare i conti con una serie di addii molto dolorosi. Nelle scorse ore è infatti venuto a mancare Leon Vitali,che è diventato famoso soprattutto per il ruolo di Lord Bullingdon nel film Barry Lyndon (del 1975) di Stanley Kubrick. La notizia della morte di Leon Vitali è stata resa pubblica nella giornata di domenica dai suoi familiari, anche se l’apprezzato artista è deceduto due giorni prima, venerdì 19 agosto. Leon Vitali – il cui vero nome era Alfred Leon, ndr – era nato il 26 luglio 1948 nel Regno Unito da una famiglia di origine italiana. Studiò all’Accademia di musica e arti drammatiche di ...

